Obras espalhadas pela cidade criam pontos de congestionamento no trânsito de Blumenau

Os motoristas precisam ficar atentos e pacientes no trânsito. As obras que tomaram conta de vários pontos estratégicos na cidade nos últimos dias podem durar mais alguns dias e, para não perder tempo, é bom pensar em rotas alternativas.

O principal ponto de retenção dentro de Blumenau é na Rua Bahia, que desde a última semana passa por obras para a implantação da terceira faixa. Na maior parte do trajeto o trabalho já foi concluído com a retirada de canteiros e o reposicionamento da sinalização horizontal. Os trabalhos se concentram na raspagem da sinalização antiga, que é feito com máquina e precisa ser feito durante o dia por causa do barulho. Esta ação deixa a faixa central bloqueada e deve se estender até, pelo menos, sexta-feira.



A pintura da nova sinalização — faixas de segurança, zebrados e orientações — e a instalação de tachões continua, mas é feita no período noturno para reduzir o impacto no fluxo dos veículos. A rotatória no cruzamento das ruas Bahia e Gustavo Salinger também será pintada e deve ser feita nesta sexta-feira à noite.



Outras ruas estão recebendo obras do sistema de esgoto. A Rua Roberto Koch, do cruzamento com a Rua Júlio Michel até a residência 305, no bairro Fortaleza, recebe trabalhos de repavimentação que começaram nesta na quarta e devem ser concluídos apenas na segunda quinzena de outubro. Já no sábado as obras ocorrem no bairro Bom Retiro. Um TIL adicional será instalado na Rua Hermann Hering, em frente a empresa Euro Fios. O trânsito ficará em meia-pista e funcionará no sistema "siga e pare". O cronograma termina no domingo com uma frente de trabalho na Rua Amazonas, no Garcia, próximo dos números 1.400, 3.161 e 3.130. Todas as obras serão feitas das 8h às 18h e em caso de chuva os serviços podem ser cancelados.



Na Rua General Osório já ocorre a obra de adequação da via, que faz parte do Programa de Mobilidade Sustentável de Blumenau, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). No trecho perto da Rua Bahia já há máquinas trabalhando no alargamento e na construção de novas calçadas.



As rodovias que dão acesso à cidade também estão em obras. Na Jorge Lacerda as obras de recuperação do asfalto começaram em Gaspar na semana passada, no primeiro quilômetro a partir da Ponte do Vale. O trabalho, feito em trechos de 200 metros de cada vez, começa pela retirada do asfalto nos trechos mais danificados e reforço da base em um trajeto de 25 quilômetros. Só depois dessa etapa será colocada a nova camada de asfalto.



Na BR-470 os trabalhos de bate-estaca que começaram nesta terça-feira terminam hoje e não há previsão de novas interdições para esta semana. Mais bloqueios podem ocorrer na próxima semana para detonação de rochas.



