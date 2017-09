Paciente recebe diploma universitário internada no Hospital Santo Antônio, em Blumenau

Educação e saúde 28/09/2017 | 19h58 Atualizada em

Vânia recebeu amigos, familiares e a coordenadora do curso na ala de Oncologia da instituição

A luta contra o câncer há cerca de um ano não foi obstáculo para a vontade de Vânia Gonçalves Willrich se formar no ensino superior. Aos 48 anos, a moradora de Blumenau foi a primeira paciente a colar grau dentro do Hospital Santo Antônio. Deitada no leito da ala de oncologia da instituição, ela se tornou bacharel em Pedagogia pela faculdade Uniasselvi na terça-feira.

Impossibilitada de receber a alta hospitalar, Vânia recebeu no quarto do hospital familiares, amigos e a coordenadora do curso, que entregou o diploma à aluna que é considerada um exemplo de superação e persistência na faculdade.

— Vânia é para a Uniasselvi o maior exemplo de que a educação e a superação andam lado a lado e movem o mundo. O nosso parabéns é pouco por sua dedicação e exemplo — disse a coordenadora Glausuara Marchetti.

A ação foi proporcionada através da equipe multidisciplinar do Hospital Santo Antônio, que trouxe a colação de grau até a instituição. Nas redes sociais, amigos e colegas de trabalho de Vânia comemoraram e parabenizaram a nova bacharel.

