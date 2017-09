Penha e Florianópolis estão entre as cidades mais hospitaleiras do país

Turismo 29/09/2017 | 09h30 Atualizada em

Foto: Imprensa Beto Carrero / Divulgação

Penha está em 2º lugar no ranking das 10 cidades mais hospitaleiras do Brasil feito pelo Airbnb, plataforma de compartilhamento de lares que atua no mundo todo. A classificação levou em conta como os usuários avaliaram seus anfitriões no último ano.

Há apenas duas cidades catarinenses no ranking, que é liderado pela mineira São João Del Rei. Florianópolis é a 6ª no país de acordo com os usuários do Airbnb.

Fábio Luiz Silveira Corrêa, que é um dos anfitriões de Penha, chama atenção para uma das características de seus hóspedes: a maioria visita a cidade para conhecer o Beto Carrero World, e não se interessa pelas belas praias da cidade.

Confira o ranking completo:

1 - São João Del Rei, MG

2 - Penha, SC

3 - Teresópolis, RJ

4 - Bento Gonçalves, RS

5 - Piumhi, MG

6 - Florianópolis, SC

7 - Resende, RJ

8 - Vitória, ES

9 - São José dos Campos, SP

10 - Caxias do Sul, RS