Prefeitura de Blumenau abre chamada pública para contratar professores

Educação 26/09/2017 | 14h11 Atualizada em

A Secretaria de Educação de Blumenau divulgou chamada pública para contratação de 16 professores que vão atuar em Centros de Educação Infantil e escolas da cidade. As contratações são temporárias e para atuação ainda em 2017.

São vagas para coordenador pedagógico, professor de Educação Especial intérprete de Libras, Educação Infantil, Matemática, Artes e Língua Portuguesa. Os interessados em se candidatar devem comparecer ao setor de Recursos Humanos da prefeitura (Praça Victor Konder, sala 25, no Centro) na data e horário determinados em cada edital e com a documentação completa. Os editais de cada cargo estão disponíveis no site da prefeitura.



Confira abaixo quantas vagas foram abertas e para quais áreas: