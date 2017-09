Prefeitura entrega pavimentação da rua Vale do Selke, em Blumenau

Infraestrutura 28/09/2017 | 13h26 Atualizada em

A Prefeitura de Blumenau entrega entre no final desta semana três ruas com nova pavimentação. A Rua Vale do Selke, no Testo Salto, é uma das contempladas. A entrega oficial dos 2,4 quilômetros de pavimentação asfáltica ocorre neste sábado, às 11h. Após o descerramento da placa a comunidade se reúne para uma confraternização.

Foram investidos na obra cerca de R$ 4 milhões financiados pela Prefeitura junto à Caixa Econômica Federal, por meio do programa PAC 2, do Ministério das Cidades. A via, que já funciona como ligação estratégica para acesso a municípios vizinhos e também como rota alternativa até rodovias, passou a dispor de 12 metros de largura total, com alargamento da pista, implantação de ciclofaixa e passeios para pedestres.



Outras entregas



Nesta sexta-feira, a partir das 19h, será entregue a pavimentação da Rua Martin Pofahl e na sequência, às 20h, o encontro será na Rua Heinrich Wruck, ambas na Itoupava Central. Executadas em sistema de mutirão através do Programa Pavimenta Ação, as obras englobaram 500 metros de novo calçamento.



O investimento municipal foi de aproximadamente R$ 200 mil, além da participação comunitária. Na parceria, a Prefeitura realiza o investimento financeiro principal, enquanto os moradores contribuem com cerca de um terço do valor da obra, referente aos custos do pavimento escolhido.



