Prefeitura recebe 18 propostas para construção da nova ponte do Centro em Blumenau

25/09/2017 | 10h18

A Secretaria de Administração de Blumenau conseguiu concluir sem problemas a primeira sessão do processo de licitação para a construção da nova ponte do Centro. Na manhã desta segunda-feira, 18 envelopes contendo a documentação e a proposta das empresas interessadas na obra foram recebidos pela Comissão de Licitações.



A partir de agora, a comissão tem um prazo de até cinco dias para avaliar a legalidade da documentação e a capacidade técnica das empresas que se apresentaram. Após a conclusão desta etapa, a prefeitura faz a habilitação das empresas que estiverem dentro das exigências do edital e abre um prazo de mais cinco dias para a apresentação de recursos, para só então analisar as propostas financeiras.



Anderson Rosa, secretário de Administração, avalia que no melhor cenário o contrato para o início da obra deve ser assinado em 30 dias, porém o prazo médio de uma licitação deste porte gira em torno de 60 dias para ser finalizado.



O valor máximo que as propostas podem ter é de R$ 38,9 milhões. A obra despertou interesse em empresas de Santa Catarina e de outros cinco estados: Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. O Complexo do Badenfurt, última obra de porte semelhante em Blumenau, recebeu cinco propostas de empresas interessadas em tocar a obra.



