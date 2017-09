Procon Móvel atende comunidade da Itoupava Central em Blumenau

Serviço 25/09/2017 | 10h41 Atualizada em

O Procon Móvel, unidade do órgão de defesa do consumidor utilizada para deslocar o atendimento da região central, estará na Itoupava Central nesta quarta-feira.



Unidade móvel do Procon facilita o atendimento nos bairros Foto: Gilmar de Souza / Agencia RBS

O veículo estará estacionado na Escola Básica Municipal Wilhelm Theodor Schurmann, na Rua Pérola do Vale, 377, e vai receber as demandas da população entre as 10h e as 15h.



O atendimento encerra o cronograma de setembro da unidade móvel. As datas e locais de atendimento do mês de outubro devem ser divulgados nos próximos dias.