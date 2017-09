Rua do Fórum deve receber sinalização temporária em Blumenau

Trânsito 27/09/2017 | 07h21 Atualizada em

A Rua Zenaide Santos de Souza, no bairro Velha, mais conhecida como "Rua do Fórum", receberá cavaletes e fitas da Guarda Municipal de Trânsito, no sentido Rua Alberto Stein/Fórum, nas proximidades ao ribeirão, a partir das 5h desta quarta-feira.

A medida tem como objetivo evitar que os motoristas estacionem no local, para facilitar a trafegabilidade da via, que recebe obras de pavimentação e melhorias. Os serviços estão em fase final de execução. Os cavaletes e as fitas permanecerão na localidade até a implantação da sinalização horizontal e vertical