Rua no bairro da Velha será interditada para obras após a Oktoberfest em Blumenau

A duplicação da Rua Humberto de Campos, no bairro da Velha, deve começar a provocar mudanças no trânsito da cidade nas próximas semanas. A principal ocorre após a Oktoberfest, quando a Rua Clara Mantau será interditada para o fluxo de veículos.

O secretário de Infraestrutura Urbana, Régis Evaloir da Silva, explica que o trânsito será desviado pelas ruas 7 de Setembro e Humberto de Campos, entre o Terminal da Proeb, Supermercado BIG e em frente ao Supermercado Angeloni.

— A equipe da empresa responsável pela obra já trabalha no local com a retirada dos canteiros centrais e sinalização do trecho com cavaletes. Após a interdição, a Humberto de Campos terá cinco faixas de tráfego no trecho do desvio. Duas no sentido Centro/Bairro e três no sentido Bairro/Centro — explica.

Segundo a prefeitura de Blumenau, cavaletes já estão sendo colocados no local, para orientar os motoristas, além de sinalização. O vice-prefeito e secretário-executivo de Mobilidade Sustentável e Projetos Especiais, Mário Hildebrandt, explica que o projeto do BID prevê a construção de uma galeria de águas pluviais na Rua Clara Mantau e na Rua Humberto de Campos e que, por isso, o trânsito precisará ser interrompido.

— O projeto é complexo e a galeria é a etapa mais longa da duplicação. O trabalho de drenagem do solo será bastante profundo e, por isso, não há condições de se manter a via com a circulação de veículos. Optamos por esse período do ano para a construção da galeria justamente pelo término da Oktoberfest e pela proximidade das férias escolares quando, naturalmente, o nosso trânsito diminui — destaca.

Essa é uma das etapas da obra e a primeira interferência efetiva no trânsito da região. Segundo a prefeitura, conforme os trabalhos avançarem, outras adequações serão efetuadas e a comunidade será informada.

