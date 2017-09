Samae vai trocar hidrômetros antigos em Blumenau

Rede de água 25/09/2017 | 21h29 Atualizada em

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Blumenau vai começar nesta quinta-feira um trabalho de renovação nos hidrômetros espalhados pela cidade. O objetivo da autarquia é substituir até o fim do ano mais de 15 mil equipamentos antigos e desgastados.

Segundo o Samae, a medida visa atender a uma recomendação do Inmetro, que indica tempo de vida útil de cinco anos para os hidrômetros. Além disso, o Plano Municipal de Saneamento Básico de Blumenau prevê a renovação de todos os equipamentos na cidade até 2021.

Com hidrômetros novos no lugar dos antigos e desgastados, será possível uma maior eficiência na micromedição, reduzindo o índice de perdas e o desperdício de água, segundo o presidente do Samae, Alexandro Fernandes.

A primeira etapa dos serviços de substituição será nos pontos da cidade onde os equipamentos são mais antigos, apresentam problemas de manutenção e falhas na medição do consumo de água. A troca começará pela Rua 25 de Agosto, no bairro Itoupava Norte. Depois, os trabalhos passarão pelos bairros Vila Nova, Escola Agrícola, Badenfurt, Fortaleza, Salto, Passo Manso e Salto Weissbach, seguindo por todo o município.

O Samae investiu cerca de R$ 1,8 milhão em recursos próprios para a aquisição de 32 mil equipamentos. Materiais informativos serão distribuídos aos moradores para esclarecer sobre a troca dos hidrômetros. Segundo a autarquia, na maioria dos casos não será preciso entrar nas residências para efetuar a substituição.

