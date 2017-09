Semana começa com tempo instável em Blumenau

Geral 24/09/2017 | 18h58 Atualizada em

A última semana de setembro começa em Blumenau com tempo instável e temperaturas mais amenas em relação ao calorão que fez na semana passada na cidade.

Segundo o AlertaBlu, nesta segunda-feira, os ventos úmidos que sopram do mar para o continente mantêm a nebulosidade com aberturas de sol durante o dia. Há condição para chuvisco fraco e isolado durante a madrugada/amanhecer e, posteriormente à noite. Temperatura mínima entre 20 a 22ºC e máxima entre 25 e 27ºC.

Na terça-feira, o sol aparece por mais momentos em Blumenau na terça-feira em virtude da presença de uma massa de ar seco em SC. Temperatura mínima entre 18 a 20ºC e máxima entre 25 e 27ºC.

Na quarta-feira, o tempo segue firme em Blumenau. Mas no fim do dia o avanço de uma frente fria de fraca intensidade pela costa de SC provoca aumento de nuvens. Na quinta-feira, a frente fria no mar, associada a um cavado no continente ocasiona aumento de nuvens e favorece a condição para chuva a partir da tarde. As temperaturas mínimas oscilam entre 19 e 21ºC e máximas entre 30 e 32ºC.