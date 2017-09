Semana terá obras do sistema de esgoto em cinco bairros de Blumenau

Serviços 25/09/2017 | 11h08 Atualizada em

Pelo menos cinco bairros de Blumenau receberão obras do sistema de tratamento de esgoto nesta semana. De acordo com o cronograma divulgado pela empresa BRK Ambiental a primeira intervenção ocorre na Rua São João, no bairro Itoupava Norte, nesta terça-feira. Será instalado um TIL na região do número 524.



Na quarta-feira as obras devem ocorrer em três pontos. Um TIL será instalado na Rua das Dilênias, número 117, bairro Itoupava Norte, e uma ligação de esgoto será feita na Rua Christina Blumenau, bairro Jardim Blumenau. A Rua Roberto Koch, da Rua Júlio Michel até a residência 305, no bairro Fortaleza, recebe trabalhos de repavimentação que começam na quarta e devem ser concluídos apenas na segunda quinzena de outubro.



Já no sábado as obra socorrem no bairro Bom Retiro. Um TIL adicional será instalado na Rua Hermann Hering, em frente a empresa Euro Fios. O trânsito ficará em meia-pista e funcionará no sistema "siga e pare".



O cronograma termina no domingo com uma frente de trabalho na Rua Amazonas, no Garcia, próximo dos números 1.400, 3.161 e 3.130. Todas as obras serão feitas das 8h às 18h e em caso de chuva os serviços podem ser cancelados.