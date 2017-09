Sete Oktoberfests para curtir pelo Brasil

Ein Prosit! 28/09/2017 | 12h06 Atualizada em

A Oktoberfest de Blumenau, que chega neste ano a 34ª edição, é um clássico. Quando outubro chega todos os desejos se voltam à festa da Capital Nacional da Cerveja e à sua programação, gastronomia e peculiaridades. Sendo a segunda maior do mundo — só perde para a festa de Munique, na Alemanha — é natural que atraia atenções, mas a nossa querida Oktober tem parceiras pelo Brasil afora que também fazem a alegria dos foliões que não podem prestigiar a festa em Santa Catarina.

A seguir, confira uma lista com sete "Oktobers" para prestigiar em outras cidades do Brasil:

1 - Itapiranga (SC)



A cidade que se denomina o "Berço Nacional da Oktoberfest" promove neste ano a 39ª edição da festa. Além das comidas típicas e do chope gelado, a festa abre espaço para outras, como um dia dedicado à gastronomia romena, por exemplo.

Quando: de 7 a 22 de outubro

Onde: Linha Becker e Centro

Informações: oktoberfestitapiranga.com.br



2 - Joinville (SC)



Mais nova, mas não menos importante, a Oktoberfest de Joinville _ batizada de Bierville _ chega na terceira edição consolidada no calendário de eventos da cidade e do estado como uma das principais festas de outubro de Santa Catarina.

Quando: de 11 a 14 de outubro

Onde: Centro de Convenções Expoville

Informações: bierville.com



3 - Igrejinha (RS)



Outra festa bastante conhecida, a Oktoberfest de Igrejinha, interior do Rio Grande do Sul, está na 30ª edição. Além das atrações mais comuns, como as bandas tradicionais alemãs, a cidade também abre espaço para shows nacionais. A edição deste ano terá nomes como Zezé di Camargo & Luciano e Gusttavo Lima.

Quando: de 20 a 29 de outubro

Onde: Parque da Oktoberfest

Informações: oktoberfest.org.br



4 - Santa Cruz do Sul (RS)



Com forte colonização alemã, assim como Santa Catarina, o estado gaúcho também tem uma série de festas de outubro. Outra Oktoberfest bastante conhecida é a de Santa Cruz do Sul, a 155 quilômetros de Porto Alegre. A festa está na 33ª edição e também traz uma série de artistas nacionais na programação: de Tiago Iorc a Ivete Sangalo, passando por Alok e a dupla Simone e Simaria.

Quando: de 4 a 15 de outubro

Onde: Parque da Oktoberfest

Informações: oktoberfestsantacruz.com.br



5 - Canoas (RS)



A cidade da região metropolitana de Porto Alegre promove neste ano sua primeira Oktoberfest. Para começar com força total, o município investiu em atrações de peso que vão agitar a festa como Anitta, Luan Santana e Wesley Safadão.

Quando: de 11 a 15 de outubro

Onde: Parque Eduardo Gomes

Informações: oktoberfestcanoas.com.br



6 - Rolândia (PR)



Chegando ao Paraná, outra festa tradicional aparece no calendário. A Oktoberfest de Rolândia, município localizado no Norte do Estado, chega a 29ª edição em 2017. Muito próximo do que acontece em Blumenau, a festa é animada por bandas típicas e grupos folclóricos e oferece farta gastronomia alemã.

Quando: de 11 a 15 de outubro

Onde: Complexo Esportivo Emilio Gomes

Informações: Página Oficial da 29ª Oktoberfest de Rolândia



7 - São Paulo (SP)



A primeira São Paulo Oktoberfest — livremente inspirada na festa blumenauense e que terá até a participação do prefeito Napoleão Bernardes — espera receber até 150 mil pessoas de todo o país. Para alcançar o objetivo, investiu pesado nas atrações musicais, que mistura celebridades contemporâneas com as tradicionais bandinhas germânicas.

Quando: de 29 de setembro a 8 de outubro

Onde: Sambódromo do Anhembi

Informações: saopaulooktoberfest.com.br