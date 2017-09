Sexta-feira é de temperaturas amenas e chuva em Blumenau

Tempo 29/09/2017 | 07h12 Atualizada em

A sexta-feira amanhece com ar de inverno em Blumenau. Segundo o AlertaBlu, a previsão é de que o dia permaneça com céu encoberto e há chance de chuva fraca a moderada isolada, sobretudo a partir da tarde e à noite devido a um sistema de baixa pressão. As temperaturas ficam amenas e não variam muito: mínima entre 18 e 20ºC e máxima entre 20 e 22ºC.

No sábado, o sistema de baixa pressão mantém o tempo instável em Blumenau com pancadas de chuva moderadas com algumas trovoadas entre a madrugada até o início da tarde. No final do período à medida que o sistema se afasta em direção ao oceano a chuva cessa. Temperatura mínima entre 18 e 20ºC e máxima entre 21 e 23ºC.

No domingo o sol aparece entre nuvens no decorrer do dia com sensação de ar abafado. Na segunda-feira, uma frente fria que se forma entre o Paraguai, Argentina e RS avança para SC deixando o tempo instável e com chuva novamente. As temperaturas mínimas oscilam entre 17 e 19ºC e máximas entre 28 e 30ºC no domingo e entre 24 e 26ºC na segunda-feira.