Sine de Gaspar tem oportunidades de emprego para 16 cargos em diferentes áreas

Mercado de trabalho 27/09/2017 | 18h39 Atualizada em

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Gaspar divulgou essa semana a lista de oportunidades de emprego atualmente oferecidas na cidade através do sistema do governo. São vagas para 16 cargos em várias áreas e para profissionais com diferentes níveis de experiência.

Os interessados devem entrar em contato com o Sine pelo telefone (47) 3397-0050 ou pessoalmente na Avenida das Comunidades, nº 133, sala 2, Centro. O horário de atendimento é das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

Confira abaixo a lista de oportunidades em aberto:

- Vendedora moda praia

- Modelista

- Talhador

- Costureira de amostra

- Confeiteira

- Operador de carrossel

- Tecelão

- Esteticista de animais

- Auxiliar de cozinha e copa

- Revisora

- Eletricista industrial

- Marmorista profissional

- Inspetora de qualidade

- Conferente

- Auxiliar de expedição

- Consultor comercial