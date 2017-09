Tempo segue chuvoso em Blumenau nos próximos dias 

Previsão 29/09/2017 | 21h45 Atualizada em

Depois de um período de tempo seco, Blumenau volta a ter condição para chuva em dias seguidos. Segundo informações do AlertaBlu, os sistemas de baixa pressão que já provocaram chuva intensa a partir desta sexta-feira devem permanecer.



No fim de semana também não está descartada a condição para ocorrência de descargas elétricas e algumas rajadas de vento. O tempo instável dá uma trégua no domingo, mas retorna na madrugada de segunda-feira, novamente com possibilidade de temporais com rajadas fortes e momentâneas de vento, além de descargas elétricas.



Segundo a previsão do Centro de Informações e Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram), da Epagri, a previsão para os próximos três dias em Blumenau é de tempo encoberto com chuva e temperaturas com pouca variação, com mínimas de 15°C e máximas e 20°C.



Há também risco de ressaca para o litoral de Santa Catarina. De acordo com o aviso oceanográfico emitido pelo Ciram nesta sexta-feira, a condição segue devido aos ventos predominantes de sudeste a nordeste que se intensificam em alto mar, próximos do litoral. A ressaca é provocada por ondas com altura entre 2m e 2,5m próximo da costa, vindas principalmente do leste.



Para Blumenau, a previsão pode ser acompanhada em tempo real através do site do sistema AlertaBlu. Em caso de emergência e necessidade de entrar em contato com a Defesa Civil, o telefone é 199.