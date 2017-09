Trecho da Rua Namy Deeke será interditado a partir desta segunda-feira em Blumenau

Trânsito 24/09/2017 | 15h23 Atualizada em

Atenção motoristas que precisam passar pelo Centro de Blumenau. A partir das 7h desta segunda-feira, dia 25, o trecho da Rua Namy Deeke entre a Getúlio Vargas e XV de Novembro, ficará interditada.

A medida ocorre somente na pista sentido Rua XV e é necessária para a construção do palco que será utilizado nos desfiles da Oktoberfest. A via permanecerá com este trecho interrompido ao fluxo de veículos até a manhã do dia 25 de outubro, após o fim da festa.

Durante este período, a prefeitura de Blumenau recomenda que os motoristas usem a Rua Presidente John Kennedy como rota alternativa para acessar a Rua XV. No sentido contrário, em direção à Rua Sete de Setembro, o fluxo segue normalmente.