"A universidade não vai esquecer jamais de quem foi Luiz Carlos Cancellier", diz vice-reitora da UFSC

Uma manifestação breve da vice-reitora da UFSC, Alacoque Erdmann, marcou o início das despedidas em memória de Luiz Carlos Cancellier, que passou a ser velado às 17h desta segunda-feira, no salão da reitoria. A cerimônia é aberta a toda a comunidade acadêmica e demais visitantes do campus. O reitor afastado da UFSC cometeu suicídio nesta manhã, em um shopping no Centro da Capital

— Temos certeza de que a universidade não vai esquecer jamais de quem foi Luiz Carlos Cancellier. Ele deixa a vida, deixa seu sangue pela UFSC e, como tal, nós precisamos eternamente reconhecer. Viva nosso querido Luiz Carlos Cancellier — declarou a vice-reitora, atualmente reitora em exercício.

O chefe de gabinete e amigo do reitor, Áureo de Moraes, também dirigiu rapidamente palavras de agradecimento e homenagem a Cancellier. O corpo do ex-reitor da UFSC foi aplaudido por estudantes e professores que aguardavam em frente ao local do velório.

Na terça-feira, às 10h, o caixão será levado para o Centro de Cultura e Eventos da UFSC, onde uma sessão solene do Conselho Universitário será realizada a partir das 11h, também aberta ao público. À tarde, o corpo será levado em cortejo até o cemitério Jardim da Paz, onde a cerimônia de sepultamento será realizada a partir das 16h.

Morte em shopping no Centro da Capital

O reitor afastado da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) , professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, matou-se na manhã desta segunda-feira em Florianópolis. Segundo a Polícia Militar, ele se atirou do último piso em direção ao vão central do Beiramar Shopping, por volta das 10h30min. A PM foi acionada para atender a ocorrência e chegou ao local poucos minutos depois. O delegado responsável pela Delegacia de Homicídios da Capital, Ênio Matos, confirmou o suicídio.

O local da queda foi isolado para o trabalho da perícia. Uma tenda foi usada para cobrir o espaço. O corpo foi retirado do local por volta do meio-dia e foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). Cancellier teria entrado no Beiramar com o próprio carro. O shopping continuou funcionando normalmente e não há previsão de ser fechado.