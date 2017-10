Alexandre de Moraes fala sobre ética em encontro de reitores em Balneário Camboriú

Educação 02/10/2017 | 10h36 Atualizada em

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), abre nesta segunda-feira na Univali, em Balneário Camboriú, o 6º Fórum de Reitores do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub). Moraes falará sobre “A ética da sociedade _ compromissos da Educação”. O tema central do encontro de reitores é Ética e Universidade. A organização é da Univali e da Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup).

Dois pesos, duas medidas

Uma rápida consulta consulta ao site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina mostra que pelo menos dois dos 12 vereadores que votaram a favor do aumento do IPTU em Itajaí têm dívida ativa com o município protestada na Justiça. A julgar pela defesa acalorada da necessidade de aumentar os tributos na cidade, por certo devem agilizar o pagamento do que devem. Ou será que não?

Sem economia

Os consumidores de Itajaí terão o maior gasto médio do Estado para o Dia das Crianças: R$ 222,64, segundo pesquisa da Fecomércio nas principais cidades de Santa Catarina. Para a entidade, a maior disposição em gastar é um bom indicativo para o fim do ano. Em comparação com o ano passado, 36% dos consumidores ouvidos no Estado disseram estar em melhor situação financeira do que em 2016.