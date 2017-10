Blumenau tem alerta de temporais para esta segunda-feira

Tempo 02/10/2017 | 06h55 Atualizada em

A passagem de uma nova frente fria por Blumenau deve trazer mais chuva para a cidade nesta segunda-feira. Segundo o AlertaBlu, a previsão é de pancadas de chuvas e temporal de forma isolada, com rajadas fortes de vento e até queda de granizo.

Ainda de acordo com o AlertaBlu, à tarde as temperaturas voltam a subir e há previsão de aberturas de sol - o que potencializa a chance de chuva no fim do dia. A temperatura mínima oscila entre 19 °C e 21 °C e a máxima, entre 27 ºC e 29 ºC.

Na terça-feira, uma massa de ar seco avança por SC estabilizando o tempo e favorecendo a presença do sol durante a terça-feira. Temperatura mínima mais baixa ao amanhecer, oscilando entre 14 e 16 ºC. À tarde máxima variando de 26 a 28ºC.

E os primeiros dias da 34ª Oktoberfest devem ser de sol. Tanto na quarta quanto na quinta-feira a massa de ar seco mantém o tempo estável com presença de sol entre nuvens. Na quinta-feira à tarde ocorre aumento gradual da nebulosidade devido à virada dos ventos para nordeste. Temperaturas mínimas entre 13 e 15ºC e máximas entre 26 e 28ºC.