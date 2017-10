Campanha AME Jonatas tem acordo encaminhado em Joinville

Solidariedade 03/10/2017 | 08h55 Atualizada em

Em acordo com os pais, os recursos arrecadados para a campanha de tratamento do menino Jonatas Openkoski serão acompanhados pela Justiça em Joinville. Com o depósito em juízo do dinheiro obtido até agora, além das futuras doações, a liberação do montante será com base na prestação de contas, conforme os gastos.

Até o momento, “não foi encontrada irregularidade no uso do dinheiro, só queremos acabar com os questionamentos com mais transparência”, segundo o juiz Márcio Renê da Rocha, da Vara da Infância e Juventude.

Agora, haverá a definição de como será feita a transferência das aplicações para uma conta judicial e de que forma serão liberados os recursos para bancar as despesas mensais com o tratamento. Os extratos bancários de movimentações financeiras já foram entregues à Justiça. Nos próximos dias, será remetido um laudo clínico atualizado.

— Todo centavo usado foi para o bem do menino — diz o advogado dos pais, Luiz Delfino.

A audiência realizada na tarde desta segunda-feira em Joinville faz parte da tramitação de ação apresentada pelo Ministério Público para monitorar o tratamento de Jonatas e apurar denúncias sobre o uso dos recursos.

Mais doações

Com um ano e três meses, Jonatas sofre de atrofia muscular espinhal (AME) e precisa tomar um medicamento produzido nos Estados Unidos. A campanha conseguiu passar da marca dos R$ 3 milhões necessários para o Spinraza, mas esse montante banca apenas a primeira fase do tratamento.

As doses seguintes vão consumir R$ 1,5 milhão por ano, por isso continua a campanha por mais doações. Jonatas, hospitalizado neste momento, ainda não tem condições de saúde para começar a usar o medicamento.

