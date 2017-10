Ciclista de 17 anos morre após ser atingido por carro na SC-350, em Aurora

Trânsito 01/10/2017 | 16h59 Atualizada em

Um rapaz de 17 anos morreu em um atropelamento na noite de sábado, no Km 361,7 da SC-350, em Aurora, no Alto Vale do Itajaí. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), um automóvel teria atingido um casal que transitava em uma bicicleta no acostamento da via, no sentido Aurora-Rio do Sul. O rapaz morreu no local do acidente e a jovem que estava com ele, de 16 anos, sofreu diversas fraturas e foi encaminhada pelo Samu ao Hospital Regional de Rio do Sul. O condutor do carro fugiu sem prestar socorro e o único vestígio foram peças de um paralama de cor cinza que restaram no local da colisão. Foi a terceira morte na SC-350 registrada no sábado e a sexta no Alto Vale.