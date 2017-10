Confira os pontos de bloqueio no trânsito de Blumenau por conta de obras na cidade

Atenção, motoristas! 03/10/2017 | 10h35 Atualizada em

As obras em pontos diferenciados do trânsito seguem pelas ruas de Blumenau e alguns pontos podem ter bloqueios e lentidão.



Os trabalhos na Rua Bahia continuam ainda durante esta semana. Nesta segunda-feira foi iniciada a instalação de tachões e a raspagem da sinalização antiga deve terminar nesta terça. Hoje também começa a instalação da sinalização vertical, mas esse trabalho não deve impactar o trânsito.A prefeitura também finaliza nesta semana a pintura da sinalização horizontal, impossibilitada no final da semana passada pelas chuvas. Apesar de ainda ter alguns dias de obra, a maioria das operações na Rua Bahia acontecem à noite.



Nesta terça-feira também será feita a raspagem de sinalização em desuso na Alameda Rio Branco. O trabalho começou por volta das 9h e vai até às 11h pela manhã. À tarde será retomado das 14h às 16h e, após a conclusão, a sinalização em vigor será reforçada.



Em outros pontos há obras do sistema de esgoto. A partir desta terça-feira a BRK Ambiental faz a pavimentação da Rua Galileu Galilei, Bairro Fortaleza. Os trabalhos ocorrem das 8h às 18h e seguem até o dia 16. Durante o período o trânsito vai ficar em meia pista.



No domingo será feita a instalação de um TIL adicional na Rua Hermann Hering, bairro Bom Retiro, em frente a empresa Euro Fios. A operação ocorrerá das 7h às 18h.



Na Rua General Osório ocorre a obra de adequação da via, que faz parte do Programa de Mobilidade Sustentável de Blumenau, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e é preciso ficar atento ao passar pelo local.



As rodovias que dão acesso à cidade também seguem em obras. Na Jorge Lacerda há obras de recuperação do asfalto em Gaspar. O trabalho, feito em trechos de 200 metros de cada vez, começa pela retirada do asfalto nos trechos mais danificados e reforço da base em um trajeto de 25 quilômetros. Só depois dessa etapa será colocada a nova camada de asfalto.



Na BR-470 também há interrupções programadas para esta semana. Nesta terça-feira o bloqueio ocorre na região dos Km 41 e 42 (entre a extração de areia Schramm e o restaurante Laterra) para detonação de rochas. A operação ocorre a partir do meio-dia — horário em que há o menor fluxo de veículos no local, segundo a empresa — e a previsão é de que a região permaneça bloqueada até às 14h, tempo necessário para a execução dos trabalhos e limpeza da pista.



Já na quinta-feira a interrupção ocorre na região do Km 32, para trabalhos que serão realizados na pista. O trânsito não deve ser bloqueado totalmente, mas vai funcionar no sistema "siga e pare" das 8h ao meio-dia.



>> Confira no mapa abaixo quais são os pontos com possíveis bloqueios ou interrupções no trânsito: