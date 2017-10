Detonação de rochas causa trânsito e três horas de interdição na BR-470 em Gaspar

Rodovia 03/10/2017 | 15h01 Atualizada em

Os trabalhos na duplicação do lote 2 da BR-470, em Gaspar, geraram quilômetros de congestionamento na rodovia nesta terça-feira à tarde.

A obra de detonação de rochas na região dos Km 41 e 42 (entre a extração de areia Schramm e o restaurante La Terra) começou ao meio-dia e estava prevista para ocorrer até as 14h, mas a pista acabou ficando bloqueada até as 15h.

Com o bloqueio, o trânsito da rodovia ficou totalmente parado entre Blumenau e Gaspar, com quilômetros de engarrafamento. As vias de Gaspar nos arredores da BR-470 também ficaram congestionadas com os veículos que escaparam da rodovia.