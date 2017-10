Eventos abrem programação do Outubro Rosa em Blumenau

Mês de prevenção 01/10/2017 | 21h36 Atualizada em

O rosa tomou conta das ruas e outros pontos de Blumenau. Desde 2010, o mês de outubro é tido como o período para conscientizar as pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce e prevenção do câncer de mama e de colo de útero, os mais comuns entre as mulheres. É nesse intervalo de tempo que a Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC) de Blumenau desenvolve uma série de iniciativas para atrair a atenção para o tema. Popularmente conhecido como Outubro Rosa, a programação é vasta e inclui diversas ações (confira abaixo).

Ontem dois eventos deram o pontapé inicial no projeto. O primeiro deles foi cedinho, com voluntários da RFCC que pintaram de rosa a Ponte Comendador Souza e Silva, próxima ao Biergarten. À noite, foi celebrada uma missa na Catedral São Paulo Apóstolo.

A presidente da RFCC, Maria Christina Dorigatti, destaca que o Outubro Rosa simboliza a luta das mulheres e estimula a população, comunidade e empresários, a voltar a atenção para o tema:

– Tem uma frase que resume bem: atitude requer coragem. Atitude para fazer o exame e coragem para seguir no tratamento – afirma.

Conforme Maria Christina, entre fevereiro e junho deste ano a rede atendeu 2.435 mulheres que fizeram o exame de diagnóstico ao colo de útero e outras 970 que puderam fazer a mamografia. A RFCC produziu uma camiseta alusiva à campanha. Foram feitas 6,1 mil unidades, que estão à venda por R$ 20 na sede da rede e na loja Coisas de Vizinha, no Centro. A renda da venda das peças será toda revertida para a manutenção dos serviços prestados pela instituição.

Programação

- Dia 4: Culto Ecumênico na Igreja Luterana do Centro

- Dia 15: 7ª Caminhada Outubro Rosa no Parque Ramiro Ruediger

- Dia 22: Zumba Rosa, na Itoupava Central

- Dia 26: Jantar Outubro Rosa, no Tabajara Tênis Clube

- Dia 31: Almoço Rosa, no Bellagio Gastronomia, no Vorstadt