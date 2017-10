Fogo 03/10/2017 | 21h47 Atualizada em

Um incêndio atingiu um imóvel abandonado na Rua 7 de Setembro, no Centro de Blumenau, nesta terça-feira à noite. As chamas tomaram conta do local onde funcionava uma loja de móveis usados em frente ao supermercado Angeloni perto do Terminal da Fonte.

O incêndio começou por volta das 20h50min e ainda não se sabe o que causou o fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros atuam no combate às chamas e não há registro de feridos.

