Luiz Carlos Cancellier é sepultado em Florianópolis

Luto 03/10/2017 | 17h18 Atualizada em

Amigos, familiares, estudantes e autoridades estiveram reunidos na cerimônia de sepultamento do ex-reitor da UFSC, Luiz Carlos Cancellier, na tarde desta terça-feira, em Florianópolis. A última despedida ao professor ocorreu no cemitério Jardim da Paz. Além de cânticos e manifestações religiosas, o momento também foi marcado por discursos e homenagens de pessoas que conviveram com Cancellier.

Em um dos momentos da cerimônia, a frase "Cancellier presente" foi repetida em coro por praticamente todos na celebração. Uma faixa de protesto foi estendida entre árvores do cemitério, numa referência crítica à investigação da Polícia Federal que envolvia o nome do ex-reitor.

Presente no sepultamento, o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, lembrou que mantinha uma relação com Cancellier ainda antes de chegar à prefeitura e de Cancellier assumir a reitoria.

— Ele era plural, democrático, uma pessoa de caráter. Deixa um sentimento de perda e um vazio em toda a sociedade de Santa Catarina. Nós já tínhamos estabelecido uma proximidade muito grande com o meio acadêmico. E ele foi um interlocutor disso. Representava toda uma maneira de pensar: plural, democrática, que é a característica da universidade — destacou.