Morre paciente de 48 anos que colou grau no leito do Hospital Santo Antônio

Na terça-feira familiares, amigas e coordenadora do polo foram até o leito para entregar o diploma à estudante Foto: Hospital Santo Antônio / Divulgação

A aluna do curso de Pedagogia da Uniasselvi que colou grau em um leito do Hospital Santo Antônio na semana passada morreu neste sábado. Há um ano e meio Vânia Gonçalves Willrich, 48 anos, lutava contra o câncer. Ela havia concluído o curso de licenciatura e tinha a formatura marcada para 6 de outubro, mas no último dia 26, familiares, amigos e a coordenadora do polo de Pedagogia da instituição foram até a área de oncologia, onde ela estava internada há cerca de 10 dias, para a entrega do diploma à aluna, considerada por todas exemplo de superação e persistência.

– No dia da colação ela já estava debilitada, mas ficou muito emocionada. Fazia tempo que ela vinha se preparando, foi muito emocionante para todos. A batalha dela, a força de vontade para chegar a esse momento, o fato de ela ter tido forças para continuar e não ter desistido do sonho de se tornar professora tornou aquele momento indescritível – contou a coordenadora do polo de Pedagogia da Uniasselvi Glausuara Marchetti.

O velório de Vânia ocorre na capela mortuária do Cemitério São José e o sepultamento ocorre às 17h deste domingo.