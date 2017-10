Motorista morre em acidente na BR-470 em Indaial 

Trânsito 02/10/2017 | 14h10

Um homem de 37 anos morreu após um acidente na BR-470 na madrugada deste sábado em Indaial. A colisão envolveu um carro e um caminhão e ocorreu no Km 75 da rodovia federal por volta das 3h30min.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial, que atendeu a ocorrência, o veículo Gol com placas de Presidente Getúlio teria colidido com um caminhão Mercedes-Benz com placas de Erechim (RS).

O motorista do Gol, identificado como Edson Mateus de Souza, chegou a ser socorrido com vida e levado ao Hospital Beatriz Ramos em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O condutor do caminhão, de 37 anos, não teve ferimentos e foi liberado pelos bombeiros.