Motorista sofre parada cardiorrespiratória e morre na BR-470 em Blumenau

Um homem morreu enquanto estava parado no trânsito da BR-470 em Blumenau nesta segunda-feira à tarde. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o motorista, de 49 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto estava dirigindo no Km 58 da rodovia, no bairro Badenfurt em Blumenau.

O motorista acabou morrendo no local e o carro em que ele estava ficou sem controle e acabou batendo contra um caminhão que estava logo atrás no congestionamento. O caso acabou gerando muitas filas no trânsito, que precisou ser deslocado para o acostamento pela PRF.

Às 19h desta segunda a PRF ainda aguardava a retirada do corpo do homem do local. Ele será encaminhado ao IML.

