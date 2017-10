Mulher morre em acidente envolvendo motorista embriagado em Timbó

Trânsito 03/10/2017 | 07h08 Atualizada em

Uma mulher de 19 anos morreu em um acidente envolvendo um motorista embriagado e a motocicleta que ela dirigia na noite de segunda-feira em Timbó.

Segundo a Polícia Militar do município, o caso foi registrado por volta das 22h na Rua Pomerode, bairro Pomeranos. O condutor de um Fiat Idea afirmou à PM que tinha feito a ingestão de álcool antes de dirigir e que transitava no sentido Indaial/Timbó quando bateu de frente com a motocicleta Honda Biz que era conduzida pela mulher.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima, identificada como Bruna Luísa Maas, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A PM ainda fez o teste do bafômetro no condutor, que apontou 0,22 mg/l de álcool no sangue. Ele teve a CNH retida e foi liberado.