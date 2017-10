Oktoberfest começa com sol e temperaturas amenas em Blumenau 

Geral 04/10/2017 | 07h23 Atualizada em

Ein Prosit, Blumenau! O primeiro dia da 34ª Oktoberfest promete ser de sol e temperaturas agradáveis em Blumenau. Segundo o AlertaBlu, uma massa de ar seco e frio faz com que esta quarta-feira tenha temperaturas baixas pela manhã — às 7h, os termômetros marcavam 14 ºC — e uma tarde quente, com máxima entre 27 ºC e 29 ºC.

Na quinta-feira, essa massa de ar seco se afasta para o mar favorecendo o transporte de umidade em direção ao continente, condição que mantém o dia com maior cobertura de nuvens em Blumenau. Temperatura mínima variando de 15 a 17ºC e máxima entre 24 e 26ºC.

Na sexta-feira, o sol aparece entre nuvens durante a sexta-feira e a temperatura entra em rápida elevação, oscilando entre 31 e 33ºC durante a tarde devido a ventos quentes que sopram antes da chegada de uma frente fria. Entre o fim da tarde e à noite, há possibilidade de chuva, que em Blumenau ocorre com intensidade moderada em alguns instantes associada a trovoadas e descargas elétricas. Há risco de temporal de forma isolada.

No primeiro fim de semana da Oktober, o tempo permanece instável com chuva com intensidade fraca a moderada isolada de forma ocasional. No domingo, segundo o AlertaBlu, a previsão é de céu com muitas nuvens e condições para chuva fraca a partir da tarde devido a formação de um sistema de baixa pressão. Temperaturas mínimas variando de 17 °C a 19 ºC e máximas entre 23 °C e 25 ºC.