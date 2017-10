Ônibus de Blumenau terão horários adicionais na madrugada durante a Oktoberfest

Transporte público 02/10/2017 | 18h21 Atualizada em

O Seterb divulgou nesta segunda-feira a lista de linhas do transporte coletivo de Blumenau que vão receber horários adicionais na madrugada durante a 34ª Oktoberfest. Ao todo, a autarquia prevê 304 horários extras semanais, sendo a maioria entre quinta-feira e sábado.

Durante a festa os terminais Proeb, Garcia e Aterro funcionarão na madrugada, mas somente na Proeb a bilheteria estará funcionando. Nos outros terminais o pagamento será feito direto nas catracas dos ônibus.

As tabelas de horários extras, bem como os seus itinerários, estão disponíveis para consulta clicando aqui, nas bilheterias do Terminal Proeb e nas plataformas das linhas.

Confira abaixo as linhas que terão horários extras durante a madrugada:

- Troncal 10 - T. Proeb/ T. Garcia/ T. Proeb

- Troncal 12 - Via Escola Agrícola

- Linha 210 - Madrugueira (Via Rua São Paulo)

- Linha 106 - Itoupava Central via Rodoviária

- Linhas 305 e 30 - Hermann Kratz via Gov. Jorge Lacerda

- Linhas 302 e 31 - Ristow via Rua dos Caçadores

- Linhas 123 - Itoupavazinha e 125 - Franz Volles

- Linhas 153 - Salto do Norte e 155 - Badenfurt

- Linhas 402 - Rui Barbosa, 403 - Progresso e 405 - Jordão

- Linha 422 - Rua Brusque

- Linhas 616 - 25 de Julho, 601 - Fortaleza e 603 - Tribess

- Linha 902 - Lot. Primavera