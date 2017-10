Operário fica ferido em acidente com lançadora de concreto em Blumenau

Perigo 04/10/2017 | 14h54 Atualizada em

Um trabalhador ficou ferido em um acidente em uma obra na Rua Ricardo Belz, no bairro Itoupava Central, no começo da tarde desta quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o operário trabalhava na concretagem de um piso de laje da construção.

O acidente ocorreu por volta de 13h30min, quando o braço da lançadora de concreto teria se desequilibrado e atingido o corpo do trabalhador. Segundo os bombeiros ele sofreu lesões aparentemente graves no tronco e na coluna. Ele foi atendido no local e encaminhado ao Hospital Santo Antônio.

As causas do acidente de trabalho serão investigadas.

