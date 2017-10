Polícia Rodoviária Federal vai reforçar fiscalização no Vale do Itajaí durante as festas de outubro

Trânsito 03/10/2017 | 20h15 Atualizada em

Com mais turistas a caminho do Vale do Itajaí para as tradicionais festas de outubro, a Polícia Rodoviária Federal dá início nesta quarta-feira à uma operação de trânsito para aumentar a fiscalização nas rodovias federais da região. O foco principal é a BR-470 no trecho entre o Litoral e o Vale do Itajaí, que está em obras e tem pista simples.

Somente no ano passado, durante a Operação Festas de Outubro, a PRF registrou 127 acidentes na região, sendo que 119 pessoas ficaram feridas e cinco morreram. O objetivo é reduzir a estatística com mais policiais na região, graças ao reforço do Grupo de Motociclismo Regional (GMR) e agentes lotados em outras unidades do Estado que irão atuar no Vale nos dias de maior movimento.

A operação começa nesta quarta e encerra oficialmente à meia-noite do dia 22, último domingo da Oktoberfest — que é a principal festa de Santa Catarina no mês. Há também a preocupação com o movimento em direção a cidades como Timbó, pela Festa do Imigrante, e Brusque pela Fenarreco.

A PRF ainda destaca que as festas possuem um forte apelo ao consumo de cerveja, algo que não combina nem um pouco com o ato de dirigir. Por isso é sempre válida a recomendação de não pegar o volante se beber alguma bebida alcoólica e sempre eleger um "motorista da rodada" ou optar por vans, ônibus e táxis.