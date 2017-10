Ponte da Rua Arnold Hemmer é reaberta ao trânsito em Blumenau

De volta 03/10/2017 | 17h17 Atualizada em

A ponte Emma Hemmer, localizada na Rua Arnold Hemmer, no bairro Badenfurt, está novamente aberta ao trânsito de veículos e pedestres. Após três anos da interdição por problemas estruturais, a passagem foi entregue revitalizada na manhã desta terça-feira. O ato contou com as presenças do prefeito Napoleão Bernardes, do vice-prefeito Mário Hildebrandt, de autoridades municipais e representantes da comunidade.



Os trabalhos de recuperação compreenderam o reforço nas cabeceiras, reposição do piso e de todo o conjunto de madeiras danificadas pelo uso ou comprometidas pela ação do tempo. Executada pela Secretaria Municipal de Conservação e Manutenção Urbana em cerca de 50 dias, a revitalização contou com investimento de R$ 220 mil em recursos do município.



Conforme o secretário de Conservação e Manutenção Urbana, Marcelo Schrubbe, a viabilização da obra demandou adaptações ao projeto, inicialmente orçado em cerca de R$ 1 milhão. Por meio de estudos, foi possível desenvolver uma solução técnica alternativa com o uso de concreto nas fundações, reduzindo o custo estimado em cerca de 70%.



Mesmo com a redução, o projeto englobou ainda a troca da cobertura do telhado por peças de zinco. A substituição tornou a estrutura duas toneladas mais leve e recuperou características arquitetônicas do início do século:



— Foi um privilégio poder restaurar uma obra de arte como essa. Não só está visualmente recuperada, como absolutamente segura, estável e totalmente apta para o trânsito —, destacou Schrubbe.



A partir de agora, a ponte conta com passeio exclusivo para pedestres. Com a nova área de circulação, a largura da pista foi reduzida e o tráfego limitado a um veículo por vez, com trânsito em mão única. Os motoristas passam a ter o acesso somente pela Rua Arnold Hemmer, em direção ao Complexo do Badenfurt.