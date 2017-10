Portão de ferro cai sobre criança  de cinco anos em Guabiruba

Geral 02/10/2017 | 07h03 Atualizada em

Uma criança de cinco anos foi internada no domingo depois de um portão de ferro de casa onde ela mora cair sobre sua cabeça.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Guabiruba, o caso foi registrado por volta das 16h30min no Centro do município. A criança estaria brincando quando o portão caiu. Ela foi levada por familiares para o Hospital de Guabiruba.

No pronto-atendimento a médica de plantão detectou que a criança sofreu traumatismo craniano e apresentava sangramento pelo ouvido quando foi atendida. Ela estava consciente e foi encaminhada para o hospital Azambuja para tratamento.