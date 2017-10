Prefeitura de Blumenau convoca aprovados em concurso público

Geral 04/10/2017 | 09h07 Atualizada em

A Prefeitura de Blumenau está convocando 48 candidatos aprovados nos concursos 001 e 003/2014 e 001/2016 para o preenchimento de vagas em 16 cargos em diversas secretarias.

Os convocados devem se apresentar nos respectivos dias e horários no Salão Nobre, localizado no 3º andar da sede da Prefeitura, na Praça Victor Konder, no Centro. Caso o candidato não possa comparecer na data determinada para a escolha das vagas, o mesmo poderá outorgar poderes especiais para que seu procurador participe do processo, desde que munido com procuração específica, registrada em cartório, contendo as informações do cargo, concurso e locais de interesse/unidade de lotação.

Se algum candidato não comparecer na data determinada, sem aviso ou justificativa, deverá manifestar a desistência da vaga no setor de Seleção Pública, situado na sala 25 da Prefeitura. O prazo será de uma semana após a data de convocação.

Cargos e horários

Data: 10 de outubro (terça-feira)

Concurso 001/2014

9h – Auxiliar de Consultório Dentário

Neli Brexi

Thaina Mara Cardoso

Andrea Carolina Peres Hess

9h15 – Terapeuta Ocupacional

Priscila Zulato de Oliveira

9h25 – Médico Veterinário

Aline Diefenbach Gomes

9h35 – Enfermeiro

Hellen Carla Gomes Ferrante

Bruna Caroline de Souza

10h35 – Agente Administrativo

Marlon Douglas Peixer da Rocha

Raquel Orsi Boos

Humberto Ribeiro da Trindade

Luciane Ribeiro

Shirlei Regina Haskel Deschamps

Tatiane Bertoldi Navarro

Patricia Lira dos Santos Soeth

Bruna Maria de Figueredo

Mirian Roseli dos Santos

Sinara Raquel Speckart

Jane Batista da Silva Schimitt

Juliana Vieira

Flavia Schmoeller

Liana Nelise Formento

Henrique Marangoni

Concurso 003/2014

8h45 – Agente Comunitário de Saúde

Maria Magali Casas (ESF Tereza Lescowicz I)

Lucelia Salina Rossi (ESF Geraldo S. Sobrinho III)

Concurso 001/2016

9h50 – Cirurgião Dentista

João Paulo Parisotto Andriolli

10h – Técnico em Enfermagem

Marli Regina Thome

Maria Marli Martins

Rosa Samara Siqueira dos Santos

Gilda Agostinho

Ana Paula Amaral de Oliveira

Katlin Marie Pereira

Marli Bertelli

10h25 – Servente de Serviços Gerais

Leonir Samulewski

Teresa Aparecida dos Santos

Data: 11 de outubro (quarta-feira)

Concurso 001/2014

9h30 – Analista de Informática

Jackson Leandro Paes

10h10 – Engenheiro Civil

Theresa Cristina Beduschi

Jonathan Rafael Otto

Eduardo Jose Pandolfo

Concurso 001/2016

8h45 – Motorista CNH C

Frideberto Reis

9h – Cozinheiro

Ana Claudia Cardoso

9h10 – Assistente Social

Patricia Ana Battisti

Jaciane Alves de Araujo Mesquita

Denise Vieira

Miriam Melchioretto Tillmann

9h50 – Agente de Vigilância

Carlos Henrique Alves de Oliveira

Josilda Vinci

Fabiano Eccher

Francisley Pereira Furtado