Prefeitura de Blumenau decreta luto de três dias por morte de reitor da UFSC

A prefeitura de Blumenau decretou nesta segunda-feira à noite luto oficial de três dias pela morte do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier de Olivo. Em nota divulgada às 21h, a prefeitura destaca que, como reitor da UFSC, Cancellier "foi um entusiasta na defesa da sede própria do campus em Blumenau, certamente um importante ganho para o município e a região".

O comunicado ainda destaca que o ex-reitor defendeu o aumento da oferta de cursos no campus Blumenau da universidade "em consonância com as demandas do mercado e da indústria locais, para que a universidade pudesse contribuir com educação, pesquisa e extensão no crescimento econômico de Blumenau e dos municípios vizinhos".

— Em Blumenau, Cancellier buscou a construção de parcerias no caminho da expansão e do crescimento do conhecimento. E essa imagem é a que guardaremos — declarou o prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes.

O reitor afastado da UFSC, professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, cometeu suicídio na manhã desta segunda-feira em Florianópolis. Segundo a Polícia Militar, ele se atirou do último piso em direção ao vão central do Beiramar Shopping, por volta das 10h30min.

Cancellier havia sido preso temporariamente no dia 14 de setembro na Operação Ouvidos Moucos da Polícia Federal, que investiga desvio de verba em bolsas de educação à distância do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). Ele e outros seis investigados ficaram presos por um dia. A suspeita era de que o reitor havia interferido nas investigações que haviam iniciado na corregedoria da universidade.