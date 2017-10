Prefeitura de Blumenau lança campanha contra a mendicância e o trabalho infantil

Assistência social 03/10/2017 | 13h50 Atualizada em

A prefeitura de Blumenau e a Secretaria de Desenvolvimento Social (Semudes) lançaram na manhã desta terça-feira duas campanhas voltadas para públicos em situação de vulnerabilidade social. Com os motes "Eu não quero esmola. Eu quero um futuro", para combater a mendicância, e "Eu não quero trabalho. Eu quero um futuro", contra o trabalho infantil.



Durante a solenidade o prefeito Napoleão Bernardes ressaltou o papel das campanhas:



— O município oferece atendimento às pessoas em situação de rua, pois elas não merecem estar nesta condição. Também temos uma grande rede para oferecer educação e crescimento para a criança e, por conta disso, não podemos aceitar o trabalho infantil. A primeira infância deve estar protegida para o desenvolvimento desta criança.



O secretário de Desenvolvimento Social, Oscar Casico Grotmann, destacou o papel da proteção à criança e à pessoa em situação de rua.



— Queremos conscientizar as pessoas a ajudar a criança a ter um futuro, mas por meio da educação e do desenvolvimento. Também vamos ajudar a pessoa em situação de rua a recuperar a sua cidadania e ter um acolhimento. Estamos preparados para atender e precisamos de toda a comunidade —, concluiu.



Serão distribuídos materiais diversos pela cidade, como cartazes e faixas, com o objetivo de incentivar a comunidade a acionar o serviço de Abordagem Social por meio do telefone (47) 99945-9630. Uma equipe multidisciplinar da Semudes oferece o atendimento inicial e realiza a condução ao Abrigo Municipal ou o acionamento do Conselho Tutelar, no caso do trabalho infantil. Outras ações de divulgação serão executadas periodicamente para conscientizar a comunidade acerca da importância do tema.