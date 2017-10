Reitor da UFSC comete suicídio em shopping de Florianópolis

Morte na Capital 02/10/2017 | 11h56 Atualizada em

O reitor afastado da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira em Florianópolis. Segundo a Polícia Militar, ele teria se atirado do vão central do Beiramar Shopping, por volta das 10h30min.



A PM foi acionada para atender a ocorrência e chegou ao local poucos minutos depois. A informação da morte de Cancellier foi confirmada pela assessoria de imprensa do Beiramar Shopping no fim da manhã.Por volta das 11h30min, o corpo continuava no local.



Cancellier havia sido preso temporariamente no dia 14 de setembro na Operação Ouvidos Moucos da Polícia Federal, que investiga desvio de verba em bolsas de educação a distância do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). Ele e outros seis investigados ficaram presos por um dia. A suspeita era de que o reitor havia interferido nas investigações que haviam iniciado na corregedoria da universidade.

A Justiça Federal de Florianópolis havia autorizado o reitor, que estava afastado do cargo, a entrar na universidade para que ele pudesse orientar os seus alunos de mestrado e doutorado. A autorização de permanência na UFSC era de três horas.

Veja a nota do Beiramar Shopping

É com pesar que o Beiramar Shopping confirma a ocorrência de um suicídio na manhã desta segunda-feira. Segundo boletim divulgado pela Polícia Militar, confirma-se a identidade da vítima, sendo o reitor da UFSC, Luís Carlos Cancellier.

