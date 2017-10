Reitor da UFSC fez último contato com a família domingo e ia passear com os irmãos nesta segunda-feira

Luiz Carlos Cancellier de Olivo 02/10/2017 | 15h43 Atualizada em

Júlio Cancellier, irmão de Luiz Carlos Cancellier, foi um dos familiares que esteve no Beiramar Shopping nesta segunda-feira, local onde o reitor afastado da UFSC cometeu suicídio por volta de 10h30min. Muito abalado, ele contou que conversou pela última vez com Luiz Carlos na noite de domingo e que tinha combinado com o outro irmão deles, Acioli de Olivo, de os três darem uma volta na Lagoa da Conceição e outros lugares da Ilha de Santa Catarina nesta segunda. A proposta do passeio era tirar Cancellier um pouco de casa, já que ele ainda estava abatido por conta da prisão na Operação Ouvidos Moucos e fazia tratamento médico em relação a isso desde então.

Segundo Júlio, apesar do abatimento, na conversa de domingo o irmão se mostrou contente por dois motivos. Primeiro, a conquista na Justiça do direito de voltar à UFSC nesta semana, ainda que por apenas algumas horas, para orientação de alunos. O segundo, pelo acesso do Hercílio Luz, de Tubarão, à Série A do Campeonato Catarinense de futebol.

— Ele vinha de um momento muito bom de união na universidade, foi palestrante em Portugal e estava feliz, mas depois a prisão foi um impacto muito grande. Causou um trauma e ele estava se tratando com médicos — diz Júlio.

O irmão do reitor afastado também disse não saber o que pode ter causado uma atitude tão drástica e repentina, mas reforçou o desânimo com que ele convivia desde a prisão na Ouvidos Moucos:

— Com apoio de todos ele estava em processo de recuperação. Ele tinha convicção de que fez tudo certo. Ele era do diálogo, conversava e acabou sendo imputado por receber a todos. Ele procurou ouvir os dois lados e o que aconteceu é de coisas antigas (sobre a operação da PF).

Júlio lembrou ainda que a família tem origem humilde e que Luiz Carlos sempre foi motivo de orgulho, ainda mais após ter conquistado o cargo de reitor da UFSC.

— A morte interrompe o sonho dele, mas não de um grupo que se intitula que as UFSC pode mais. E ela já pode mais, tanto que ele foi o primeiro reitor que criou uma diretoria de diversidade. Ele caiu justamente porque abriu espaço para todos — declarou, emocionado.

Após a confirmação oficial da identidade do reitor afastado por meio de exame usando as impressões digitais, o IML faz agora o processo de exame de biópsia. A expectativa é de que o corpo seja liberado até o meio da tarde. O velório deve ocorrer na UFSC, em horário ainda indefinido.

Os órgãos de Cancellier não serão doados, já que há restrições para o procedimento quando se trata de suicídio. A única possibilidade era doar as córneas, mas elas ficaram danificadas com a queda.

Morte em shopping no Centro da Capital

O reitor afastado da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) , professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, morreu na manhã desta segunda-feira em Florianópolis. Segundo a Polícia Militar, ele se atirou do último piso em direção ao vão central do Beiramar Shopping, por volta das 10h30min. A PM foi acionada para atender a ocorrência e chegou ao local poucos minutos depois. O delegado responsável pela Delegacia de Homicídios da Capital, Ênio Matos, confirmou o suicídio.

O local da queda foi isolado para o trabalho da perícia. Uma tenda foi usada para cobrir o espaço. O corpo foi retirado do local por volta do meio-dia e foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). Cancellier teria entrado no Beiramar com o próprio carro. O shopping continuou funcionando normalmente e não há previsão de ser fechado.

