Saiba como fica o trânsito no Centro de Blumenau durante os desfiles da Oktoberfest

03/10/2017

O desfile de abertura da Oktoberfest 2017 é nesta quarta-feira e, para que ele ocorra tranquilamente, algumas mudanças no trânsito serão necessárias. Como nos anos anteriores, os desfiles ocorrem sempre às quartas-feiras e aos sábados, na Rua XV de Novembro, e serão seis desfiles no total.

Os desfiles das quartas-feiras (dias 4, 11 e 18) ocorrem às 19h30min. A primeira interdição ocorre já às 15h, quando o acesso à Rua Getúlio Vargas pela Rua Amadeu da Luz será bloqueado pela Guarda Municipal de Trânsito. Mais tarde, a partir das 18h30min, a Rua XV de Novembro será bloqueada no trecho entre a Alameda Rio Branco e a Rua Amadeu da Luz. As transversais Marechal Floriano Peixoto (sentido Hospital Santa Isabel), Paul Hering (sentido Beira-rio) e Professor José Ferreira da Silva (sentido Namy Deeke) ficarão abertas ao tráfego de veículos até as 19h20.



Para os desfiles aos sábados (dias 7, 14 e 21), que têm início às 16h, o acesso à Rua Getúlio Vargas pela Rua Amadeu da Luz será fechado ao meio-dia. A Alameda Rio Branco, no trecho entre as Ruas XV de Novembro e 7 de Setembro, será fechada às 14h, e a Rua XV às 15h. As ruas transversais Marechal Floriano Peixoto (sentido Hospital Santa Isabel), Paul Hering (sentido Beira-rio) e Professor José Ferreira da Silva (sentido Namy Deeke) fciarão abertas ao tráfego de veículos até as 15h50min _ com exceção do dia 21, quando a Rua Marechal Floriano Peixoto será interrompida às 14h.



Em todos os desfiles a Guarda de Trânsito estará na região para orientar os motoristas.