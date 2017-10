Sephora abre unidade em shopping de Balneário Camboriú

Beleza 04/10/2017 | 13h00 Atualizada em

A Sephora, maior rede de produtos de beleza do mundo, confirmou inauguração no Balneário Shopping para o dia 8 de novembro. A unidade, uma pop-up store é exclusiva no Vale do Itajaí e primeira de Santa Catarina fora da Capital.

Entre as marcas disponíveis para as fãs (e os fãs!) de maquiagem, estão a Sephora Colleciton, Nars, Make Up For Ever, Kat Von D, Benefit, entre outras.

Fundada na França em 1970 e adquirida em 1997 pela LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton - maior conglomerado internacional de artigos de luxo – a Sephora é a maior e mais visionária rede de produtos de beleza do mundo. A marca possui mais de 2300 lojas em 33 países.

Além disso, o quiosque terá um espaço com especialistas de beleza à disposição para dar dicas e proporcionar às consumidoras um momento de diversão e cuidado exclusivo. Atualmente, a marca conta com pontos de venda físicos em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal, Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Pernambuco, totalizando 24 lojas e 11 pop up stores.