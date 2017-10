Terça-feira deve ser ensolarada em Blumenau

Geral 03/10/2017 | 06h46 Atualizada em

O sol raiando claro desde cedo já deu sinais de que a terça-feira será ensolarada em Blumenau. De acordo com a previsão do AlertaBlu, uma massa de ar seco deixa o tempo firme na cidade e o dia deve ser de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima varia entre 15 ºC e 17 ºC e a máxima, de 26 ºC a 28 ºC.

Na quarta-feira, a 34ª Oktoberfest começa com tempo seco e sol desde as primeiras horas da manhã. No fim do dia, ocorre aumento de nebulosidade devido aos ventos que passam a soprar de nordeste. A mínima fica entre 14 ºC e 16 ºC e a máxima, entre 26 ºC a 28 ºC.

Na quinta-feira o tempo permanece estável com presença e variação de nebulosidade devido aos ventos que sopram do mar. Na sexta-feira ocorre aumento de nuvens devido a aproximação de uma frente fria. Há condição para pancadas de chuva com algumas trovoadas e descargas elétricas entre o fim da tarde e à noite. As temperaturas mínimas oscilam entre 15 ºC e 17 ºC e máximas entre 23 °C e 25 ºC.