UFSC tem atividades paralisadas após morte de reitor Luiz Cancellier

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) confirmou, às 12h03min desta segunda-feira, 2, a morte do reitor afastado Luiz Carlos Cancellier de Olivo. As atividades estão paralisadas nas pró-reitorias e nas secretarias da administração central desde as 11h. A universidade lamenta o "trágico acontecimento".

Ainda não se sabe até quando a UFSC manterá a paralisação. A universidade tampouco informou o período em que irá decretar luto oficial. As unidades acadêmicas estão reunidas para saber se as aulas da graduação e pós-graduação também serão interrompidas.

Cancellier, que era o principal administrador da universidade, cometeu suicídio às 10h30min no Beiramar Shopping. O reitor afastado judicialmente era investigado na operação Ouvidos Moucos, da Polícia Federal.

Leia a nota da UFSC na íntegra:

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) informa, com pesar, o falecimento do reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, na manhã desta segunda-feira, 2 de outubro.

Pró-reitorias e secretarias da Administração Central paralisaram as atividades a partir das 11h, em função do trágico acontecimento.

