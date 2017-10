Unidades de saúde de Blumenau vão abrir neste sábado para atender mulheres

Outubro Rosa 04/10/2017 | 11h26 Atualizada em

Quarenta e duas unidades municipais de saúde estarão abertas neste sábado em Blumenau para oferecer atendimento exclusivo às mulheres. Na parte da manhã, das 8h às 12h, as unidades realizarão exames clínicos das mamas; solicitações de mamografia, caso tenha indicação; coleta do exame preventivo de câncer do colo do útero; e orientações sobre prevenção e as doenças.

A iniciativa integra a programação do Outubro Rosa, que tem como objetivo conscientizar a população e enfatizar a importância da prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero, dois dos tipos mais comuns entre o público feminino. As pacientes que desejam receber o atendimento na ocasião devem entrar em contato previamente com a unidade mais próxima de suas residências para verificar a necessidade ou não de agendamento.

A mamografia de rotina é recomendada para as mulheres de 40 a 69 anos a cada dois anos. Ao longo do mês de outubro, os AGs e as ESFs promoverão uma série de atividades educativas sobre o tema, como rodas de conversa e abordagens aos usuários.

Confira as unidades que estarão abertas neste sábado:

Região da Escola Agrícola

AG Marilene Giacomet de Aguiar

ESF Edemar Winckler

ESF Ivanilde Bernardi

ESF Augusto César Viana II

Região da Velha

AG Haroldo Bachmann

ESF Paulo Pedro Mayerle I

ESF Paulo Pedro Mayerle II

ESF Valério José Steil I

ESF Valério José Steil II

Região das Itoupavas

AG Guilherme Jensen

ESF Jackson Roberto Carl

ESF Martin Volles

Região do Centro

AG Heinz Schraeder

ESF Afonso Rabe

ESF Pedro Krauss

ESF Rubens B. Vedes

ESF Orlando Margarida

Região da Fortaleza

AG Mario Jorge Vieira

ESF Lothar Franz

ESF Zebert Kraupp

ESF Gustavo Tribess I

ESF Gustavo Tribess II

ESF Ângelo de Caetano I

ESF Ângelo de Caetano II

ESF Norberto Sprung

ESF Germano Puff

Região do Badenfurt

AG Dr. Diogo Vergara

ESF Gilson Piva II

ESF Geraldo S. Sobrinho I

ESF Geraldo S. Sobrinho II

ESF Geraldo S. Sobrinho III

ESF Harold Ewald

ESF Armando Odebrecht I

ESF Armando Odebrecht II

Região do Garcia

AG Irmã Marta E. Kunzmann

ESF Benedito C. Rocha

ESF Arthur H. Riedel

ESF Frei João Maria

ESF Marli Batschauer

ESF Silvana Witte

ESF Gustavo Haase

UAS Léo de Carvalho