Duas pessoas ficam feridas em acidentes em rodovias estaduais de Itajaí

Dois acidentes foram registrados em rodovias estaduais de Itajaí neste domingo. No primeiro deles, um motociclista ficou gravemente ferido em uma queda durante a madrugada, às 2h50min, no Km 1,6 da SC-412, a Rodovia Jorge Lacerda. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ele dirigia uma moto CG 125 que caiu na rodovia. Ele foi levado para o Hospital Marieta Konder Bornhausen. O segundo caso ocorreu ao meio-dia, na SC-486, a Rodovia Antônio Heil, no bairro Itaipava. Segundo a PMRv, uma colisão entre uma Parati com placas de Itajaí, e um Peugeot 206 SW de Joinville. A vítima também foi conduzida ao Marieta.