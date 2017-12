Farmácia no Centro de Blumenau é alvo de assaltante

Segurança 03/12/2017 | 17h01 Atualizada em

Dois roubos foram registrados na noite desse sábado em Blumenau. Em um dos casos, um homem armado assaltou uma farmácia no início da Rua XV de Novembro, no Centro de Blumenau. O crime ocorreu por volta das 21h. Segundo informações da Polícia Militar, funcionários da farmácia disseram que o rapaz entrou no estabelecimento pegando alguns produtos nas prateleiras e, em seguida, dirigiu-se ao caixa. Ele mostrou uma arma, anunciou o roubo e fugiu levando o dinheiro do caixa. A Polícia Militar fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Quatro homens roubam moto no bairro da Velha

Uma hora mais cedo, quatro homens roubaram uma motocicleta na Rua dos Caçadores, no bairro da Velha. Segundo informações da PM, a vítima, um jovem de 19 anos relatou que o grupo criminoso chegou a bordo de dois veículos – um Uno e um Punto, cujas placas não puderam ser identificadas. Eles chegaram à residência e exigiram que o rapaz entregasse a chave da moto. Em seguida, ligaram o veículo e fugiram. A PM efetuou rondas, mas também não localizou nenhum suspeito.