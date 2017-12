Matrículas para escolas municipais são abertas nesta segunda-feira

Educação 03/12/2017 | 21h41

A Secretaria de Educação abre a partir desta segunda-feira matrículas para as escolas de Ensino Fundamental. O prazo para os pais ou responsáveis efetuarem a inscrição dos alunos vai até sexta-feira.

As matrículas deverão ser feitas nas próprias escolas, conforme previsto no edital disponível no site da prefeitura, que também lista os documentos necessários. A secretária de Educação, Patrícia Lueders, reforça que, de acordo com a legislação federal, crianças com seis anos completos até o dia 31 de março devem obrigatoriamente estar matriculadas no 1º ano do Ensino Fundamental.

O mesmo vale para adolescentes de 17 anos, cuja obrigatoriedade do ensino é determinada pela Emenda Constitucional nº 59/2009. Sendo assim, os alunos que concluírem o 9º ano também devem apresentar nas escolas o atestado de vaga no Ensino Médio, para obter a documentação necessária para seguir com os estudos no ano que vem.

Transferências entre as unidades e matrículas de crianças que vêm de outras cidades nas demais turmas do Ensino Fundamental também serão efetuadas neste período. A Secretaria de Educação ressalta que as matrículas serão feitas conforme o zoneamento, com prioridade para os alunos que residem mais próximos a cada unidade.

A segunda fase de matrículas para o Ensino Fundamental ocorrerá em 2018, entre os dias 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro. Já as matrículas para o EJA obedecem ao edital de Chamada Pública, também disponível no site da prefeitura.